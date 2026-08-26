L’appello della Curva Ferrovia: “Con il Campobasso tutti in maglia bianca, dimostriamo che il tifo non è retrocesso”

La Curva Ferrovia chiama a raccolta il popolo dello Spezia in vista della sfida di sabato sera contro il Campobasso. L’invito è rivolto a tutti i settori del Picco, con l’obiettivo di colorare lo stadio di bianco e trasformare la gara in una nuova dimostrazione di appartenenza. “Sabato chiediamo a tutti, in ogni settore dello stadio, di presentarsi con maglia bianca e di portare con sé una sciarpa o una bandiera”, si legge nel comunicato diffuso dalla Curva, che ribadisce il significato della mobilitazione: “Dobbiamo dimostrare, ancora una volta, che questa curva non è retrocessa. La Ferrovia è viva e sta a noi dimostrarlo”.

L’iniziativa avrà anche un importante risvolto benefico. All’inizio della partita, infatti, la Curva Ferrovia passerà tra i tifosi con alcune cassette per raccogliere fondi destinati all’acquisto di un defibrillatore per il campetto di Montepertico, in memoria di Alessio Tedeschi, il tifoso scomparso prematuramente qualche settimana fa. Una raccolta che accompagnerà dunque la serata del Picco, accanto al sostegno alla squadra. “Sabato facciamo vedere chi siamo”, è l’appello finale della Curva.