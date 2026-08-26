Lettere/ “Rinfreschiamo gli interni, riscaldando e inquinando le strade”

Da Daniela Seminatore

Articolo apparso sul giornale della “La Repubblica” Roma. Il paradosso del caldo e del rumore: le regole ci sono, ora si facciano rispettare.

​L’articolo sul caso Coin e sul rumore soffocante delle ventole a Roma mette a nudo un paradosso drammatico della nostra quotidianità. Ci lamentiamo del caldo, ma per stare al fresco al chiuso trasformiamo le nostre strade in forni a cielo aperto, sferzati dal rumore assordante dei mega-condizionatori.

​Dalle grandi catene commerciali ai ristoranti, alberghi, dai network televisivi alle nostre stesse abitazioni, siamo diventati schiavi di una tecnologia che risolve un problema interno scaricandone l’inquinamento acustico e termico all’esterno.

​La narrazione secondo cui “non ci sono norme” va però corretta: i limiti di decibel e l’inquinamento acustico sono regolamentati dalla legge. Ciò che manca del tutto è la volontà di far rispettare queste regole con controlli severi, misurazioni fonometriche e sanzioni da parte delle autorità preposte.

​Non si tratta di fare i luddisti contro il progresso, ma di pretendere rispetto per la salute e il riposo dei residenti. Le aziende che fatturano milioni devono investire in motori silenziati, barriere acustiche e impianti a basso impatto. La tecnologia deve servire a vivere meglio tutti, non a rendere le città vivibili dentro e invivibili fuori. Se la normativa c’è, si faccia rispettare a tutti i costi.

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