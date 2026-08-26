Lettere/ “Sanità, avere un farmaco trasferta da ‘Santa’ a Sampierdarena”

Da Marco Marchi (Altri, forse per altre patologie, fruiscono della ricetta elettronica e il farmaco arriva nella farmacia desiderata nfr)

Complimenti presidente Bucci, i grandi annunci ,le grandi riorganizzazioni della sanità pubblica da lei fatte insieme al suo assessore funzionano ,si funzionano se paghi. Vuole che le racconti un fatto ? Bene ,mia moglie per un problema avvenuto va dal medico di famiglia che le consiglia una visita allergologica con relative analisi del sangue appropriate. Essendo dell’ASL 4 si cerca il primo appuntamento disponibile , febbraio 2027 . Ma con grande organizzazione ed efficienza si può usufruire di una visita tempestiva a Genova sotto Asl 3. Grande risultato. Effettuata visita viene emessa ricetta per avere farmaco salvavita , benissimo,grande efficienza della sanità ligure , però nasce un problema siamo dell’ASL 4 e veniamo mandati all’ASL 3 ed il farmaco non viene dato dall’Asl 4 ma bisogna andare a Sampierdarena ( Asl 3).

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