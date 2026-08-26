L’ultimo saluto a Sebastiano Piaggi sarà nella Cattedrale di Cristo Re

La città si appresta a rivolgere l’ultimo saluto a Sebastiano Piaggi, il 21enne caduto in mare da un gommone a bordo del quale si trovava con alcuni amici la sera di Ferragosto e ritrovato privo di vita nei giorni scorsi al largo di Porto Venere. Le esequie si terranno il 2 settembre alle 15 nella Cattedrale di Cristo Re. L’intera provincia da giorni è segnata da questo lutto: molte comunità si sono strette attorno alla famiglia, le bandiere sono state esposte a mezz’asta e molte manifestazioni pubbliche sono state rinviate. I fatti legati a quel 15 agosto sono al vaglio degli inquirenti, al lavoro per fare piena luce su una scomparsa che ha segnato profondamente tutta la comunità spezzina.

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