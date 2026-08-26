Meteo, cieli prevalentemente nuvolosi e qualche goccia di pioggia sulla Liguria

Liguria. Il promontorio nord africano in quota tenta di riprendere possesso del Mediterraneo occidentale, anche se a fatica. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.
Cielo e Fenomeni: sin dalle prime ore del mattino avremo nuvolosità compatta in particolare sul settore centrale, dove non escludiamo qualche rovescio. Altrove il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso. Rapido miglioramento delle condizioni meteo sul centro della regione a metà giornata, anche se il cielo resterà per lo più nuvoloso su gran parte della regione.