Meteo: tentativo di rimonta dell’anticiclone africano, nuvole nel pomeriggio

Liguria. Il promontorio nordafricano in quota tenta di riprendere possesso del Mediterraneo occidentale, anche se a fatica e secondo le previsioni meteo del Limet, Associazione ligure di meteorologia, dopo qualche zona in cui la nuvolosità era compatta alle prime ore del mattino (in particolare sul settore centrale) e altre in cui il cielo è sereno o poco nuvoloso, si assisterà a un rapido miglioramento delle condizioni meteo sul centro della regione a metà giornata, anche se il cielo resterà per lo più nuvoloso su gran parte della regione.

Venti moderati dai quadranti meridionali. Mare generalmente mosso, con moto ondoso in lento ma graduale calo. Temperature stazionarie: sulla costa minime tra +19 e +23°C, massime tra +26 e +30°C. Nell’interno minime tra +12 e +18°C, massime tra +23 e +29°C.

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