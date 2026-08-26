Monti di Licciana, la “Sagra del fungo” è pronta a fare cinquanta

La “Sagra del fungo” di Monti di Licciana Nardi è pronta a celebrare la sua cinquantesima edizione. L’appuntamento, organizzato dall’Usd Monti, si terrà al campo sportivo “Don Bosco” nei giorni 29 e 30 agosto e 4, 5, 6, 12 e 13 settembre; sempre attiva in orario serale, la sagra sarà operativa anche a pranzo nelle giornate di domenica (30 agosto e 6-13 settembre). Quella di venerdì 4 sarà una serata evento dedicata alle cinquanta edizioni, su prenotazione e con menù fisso. Tutti i sabati musica e animazione. Qua sotto la locandina:















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