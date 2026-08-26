Musica, spettacolo, fuochi piromusicali: domenica a Porto Venere torna “Minaccia Bel Tempo”

Torna a Porto Venere il tradizionale appuntamento di fine agosto “Minaccia Bel Tempo”. In programma domenica 30 dalle 18.00, porterà nel borgo performance dal vivo, concerti, proiezioni e spettacoli. Questo il programma della serata:
• Ore 18:00 – Piazza Bastreri: Enrica Rouby
• Ore 19:00 – Calata Doria (Mira Mare): Twilight Band
• Ore 19:30 – Molo Doria: Sportelli “Rock Ballads”
• Ore 19:30 – Piazza Centenaro: Carime Trio
• Ore 19:45 – Piazza Bastreri: Spettacolo di magia
• Ore 20:45 – San Pietro: Cinema sotto le stelle – “Mamma Mia”
• Ore 20:45 – Molo Dondero: Spettacolo “Il Fachiro”
• Ore 21:00 – Piazza Bastreri (Monumento): Blinda Band
• Ore 21:30 – Molo Dondero: Stronger Than All (cover band Tina Turner)
• Ore 23:00 – Canale di Porto Venere: Fuochi piromusicali
• Ore 23:20 – Finestra Calata Doria: Enrica Rouby
• Ore 23:20 – Piazza Bastreri (Monumento): DJ Set
Spettacolo itinerante con i Batibalengo.