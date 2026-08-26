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Politica

Pd sotto stress, sulla crisi Amt il sindaco di Campomorone rimette le deleghe in Città metropolitana

Pd sotto stress, sulla crisi Amt il sindaco di Campomorone rimette le deleghe in Città metropolitana

Generico agosto 2026

Genova. All’antivigilia della Festa dell’Unità che da nove anni mancava in piazza Caricamento, a Genova, si sprecano sarcasmi e giochi di parole: l’unità – anche con la u minuscola – non sembra essere la qualità più abbondante in questi giorni di quasi Settembrata in casa Pd.

Il casus belli è ancora una volta la crisi di Amt e il piano lacrime e sangue legato alle necessità di riequilibrio finanziario dell’azienda: nei giorni scorsi gran parte dei 66 sindaci della Città metropolitana avevano protestato contro la prospettiva di tagli alle linee di costa ed entroterra.

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