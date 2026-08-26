Pd sotto stress, sulla crisi Amt il sindaco di Campomorone rimette le deleghe in Città metropolitana

Genova. All’antivigilia della Festa dell’Unità che da nove anni mancava in piazza Caricamento, a Genova, si sprecano sarcasmi e giochi di parole: l’unità – anche con la u minuscola – non sembra essere la qualità più abbondante in questi giorni di quasi Settembrata in casa Pd.

Il casus belli è ancora una volta la crisi di Amt e il piano lacrime e sangue legato alle necessità di riequilibrio finanziario dell’azienda: nei giorni scorsi gran parte dei 66 sindaci della Città metropolitana avevano protestato contro la prospettiva di tagli alle linee di costa ed entroterra.

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