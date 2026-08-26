Rapallo: il Festival organistico nella chiesa di Sant’Anna

Dall’ufficio stampa di “Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria”
Nuovo appuntamento a Rapallo per il Festival Organistico Internazionale “Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria”, organizzato dall’Associazione Socio-Musico-Culturale Rapallo Musica ETS. Al centro del concerto di mercoledì 2 settembre, alle 21, la chiesa parrocchiale di Sant’Anna, per la prima volta tra le location del Festival, che ospiterà un concerto di musica barocca pensato per organo e orchestra. A esibirsi Yves Rechsteiner, docente al Conservatoire National Supérieur Musique et Danse di Lione, e l’Ensemble Rapallo Musica.