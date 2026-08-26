Recco: Unieuro c’è, a Rapallo. In vetrina messaggio ai clienti

A Recco punto vendita Unieuro chiuso. In una delle vetrine con la merce esposta, un messaggio: “Nella vita provare è dovere, rispondere è cortesia: succede che accanto ai sogni, ci si svegli accorgendosi che non dipende solo da Noi. Un territorio meraviglioso, che abbiamo tatuato nel cuore, segnato nel sangue. Unieuro c’è e ci sarà. Noi ci siamo. Quando l’amore chiama il luogo è un “di cui” di scarso interesse, relativo a un risultato ben più bello e interessante. E’ stata un’emozione che ha di gran lunga superato la realtà. Grazie Recco”.

Unieuro aveva inaugurato la sede di Recco in via Roma (nella ex pizzeria il Casello) all’altezza dello svincolo autostradale, il 13 marzo del 2022.

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