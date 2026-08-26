Ricercato per frodi internazionali si nascondeva a Millesimo nell’intercapedine di un alloggio

Millesimo. Si nascondeva in un alloggio a Millesimo uno dei tre fratelli romeni ricercati per frodi internazionali, crimini informatici e riciclaggio. La Polizia di Stato tra le province di Brescia e Savona ha condotto un’operazione che ha portato all’arresto di tre uomini di 48, 49 e 51 anni. Due di loro avevano trovato rifugio a Roè Volciano, nel bresciano, dove sono stati individuati dalla Squadra Mobile al termine di settimane di indagini, appostamenti e pedinamenti.

Il primo dei fratelli è stato localizzato a Millesimo. Gli agenti hanno fatto irruzione nell’abitazione nella quale ritenevano potesse trovarsi, ma inizialmente dell’uomo non c’era traccia. Dopo un’accurata verifica il 48enne è stato ritrovato nascosto in un’intercapedine appositamente ricavata nell’immobile, probabilmente realizzata appositamente per sottrarsi a eventuali controlli delle forze dell’ordine. L’uomo è stato arrestato e durante l’operazione sono stati sequestrati anche documenti falsi e diversi telefoni cellulari.

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