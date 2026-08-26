Sabato in città: una caccia al tesoro in trenino per tutta la famiglia

Una caccia al tesoro itinerante per scoprire la Spezia in modo divertente e coinvolgente. È l’iniziativa organizzata da Bessy Family Experience per sabato 29 agosto, pensata per famiglie con bambini dai quattro anni in su. L’appuntamento prevede la partenza alle 17.30 da Largo Fiorillo, a bordo del trenino turistico Hop on Hop off. Per circa due ore, bambini e genitori saranno accompagnati dalla mascotte Bessy tra indizi, enigmi e tappe a sorpresa, alla scoperta dei luoghi più caratteristici della città. Al termine dell’esperienza è previsto anche un piccolo ricordo per i partecipanti. Il costo è di 15 euro per i bambini e 10 euro per gli adulti, comprensivo del materiale per la caccia al tesoro e del viaggio in trenino. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni: 379 1818611, WhatsApp 353 4018006, email bessytravel@gmail.com. Social: Xperience La Spezia.

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