‘Santa’: il Club fotografico Avis compie 40 anni; punto di riferimento del Tigullio:

Da Angelo Sigismondo, Avis Fotoclub Immagine

Il Club Fotografico compie 40 anni: è nato nel 1986 allo scopo di riunire alcune persone per le quali la fotografia è soprattutto divertimento, poi passione infine professionalità.

Nato nell’ambito dei donatori di sangue di Santa Margherita, di fatto è diventato promotore del nome Avis in tutti gli ambiti culturali del nostro territorio e, grazie al concorso fotografico nazionale, in tutt’Italia.

Lo scopo dichiarato è quello di propagandare sia l’arte fotografica sia, attraverso il nome dell’Avis, il dono del Sangue come gesto d’amore e solidarietà.

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