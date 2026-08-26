Sapola: “Mi ispiro a Van Dijk. L’esordio a Spezia spettacolare, spero di arrivare più in alto possibile”

Motiejus Sapola si è presentato nel modo migliore possibile. Alla prima con la maglia dello Spezia, il difensore lituano classe 2006 arrivato in prestito dal Pisa ha trovato anche il gol, contribuendo alla vittoria contro la Torres e lasciando subito una buona impressione. Un debutto che il giovane centrale non nasconde di aver vissuto con entusiasmo: “Mi sto trovando benissimo sia con la squadra che con il mister. L’esordio è stato splendido, spettacolare, ho fatto anche gol e sono molto contento di essere qui”. La seconda uscita, contro il Grosseto, ha invece messo lo Spezia di fronte a una partita diversa, più complicata e nella quale i bianchi hanno incontrato maggiori difficoltà soprattutto nella gestione del pallone, come raccontato dal difensore: “La partita è stata complicata perché la squadra avversaria è forte ed è stata molto brava in contropiede. Potevamo fare meglio nella fase di possesso della palla e nel non perdere i palloni, concedendo meno contropiedi”. Anche l’approccio, secondo il difensore, non è stato quello mostrato all’esordio: “Penso che probabilmente non abbiamo cominciato la partita come quella con la Torres, servirà un’energia migliore per la prossima”.

Per Sapola, però, non cambia molto il sistema nel quale viene chiamato a giocare. Il lituano si sente pronto a ricoprire il ruolo richiesto da mister Massimo Donati, sia nella difesa a tre che in quella a quattro: “Per me è uguale giocare a tre o quattro, preferisco a quattro ma sono a disposizione”. Una duttilità che si accompagna a un modello ben preciso, quello di uno dei difensori più importanti del calcio mondiale: “Mi ispiro a Virgil Van Dijk”, racconta senza pensarci due volte. “Stiamo lavorando tanto e bene, ci manca poco per essere al nostro massimo”, spiega Sapola, che guarda già agli obiettivi della squadra: “Vogliamo fare il meglio possibile e spero di arrivare il più alto possibile in classifica con buone prestazioni”. Anche il reparto arretrato, nonostante qualche situazione da sistemare, sta trovando le proprie certezze: “Ci sentiamo bene in difesa, siamo molto aperti quando giochiamo e in allenamento proviamo diverse cose”.

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