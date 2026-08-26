Savona ricorda lo sportivo e imprenditore Ettore Lamberto ad un anno dalla sua scomparsa

Savona. Un anno fa, il 26 agosto, moriva Ettore Lamberto, ex Presidente del Comitato Provinciale della Fipav di Savona, storico dirigente del Vbc Savona, uomo di sport e imprenditore. “Sia da abile giocatore di pallavolo e da dirigente è stato sempre al fianco dei giovani atleti spronandoli nell’impegno e nell’abnegazione. Il ricordo di Ettore continua ad essere portato avanti dalla famiglia e dagli amici, come è avvenuto nel mese di maggio con il primo Memorial di pallavolo organizzato dalla Fipav di Savona a lui dedicato”, commenta Simone Falco, presidente di Aned Savona.

“A un anno dalla sua scomparsa, il ricordo di Ettore rimane vivo tra quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo, condividendo con lui anni di passione, impegno e dedizione al mondo della pallavolo”. A farne il ritratto è Roberto Pizzorno, delegato savonese del Coni: “Ettore ha vissuto lo sport in prima persona: prima come giocatore di pallavolo e, successivamente, come dirigente, mettendo sempre a disposizione esperienza, entusiasmo e competenza. Ma ciò che più lo contraddistingueva era la grande attenzione nei confronti dei giovani atleti, ai quali sapeva trasmettere valori che andavano ben oltre il risultato sportivo. Impegno, sacrificio, abnegazione, rispetto e passione erano i principi nei quali credeva e che cercava di trasmettere alle nuove generazioni. Al fianco dei ragazzi, sapeva essere una presenza capace di spronarli nei momenti difficili e di incoraggiarli a dare sempre il massimo, dentro e fuori dal campo. Il suo percorso nella pallavolo savonese è stato lungo e significativo. Da dirigente del VBC Savona e alla guida del Comitato Provinciale FIPAV ha contribuito alla crescita e alla diffusione della pallavolo sul territorio, lasciando un’impronta che ancora oggi è presente nelle società, negli atleti, nei tecnici e nei dirigenti che lo hanno conosciuto.

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