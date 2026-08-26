Scavo misterioso vicino all’oleodotto Nato-Pol, Bertoni: “Ho scritto al prefetto: dovevo essere avvisato subito. La vicenda non deve essere sottovalutata”

Una questione intricata, quella dello scavo abusivo nei pressi dell’oleodotto Nato-Pol a Vezzano Ligure. Una vicenda in cui qualcosa non quadra a cominciare dalla catena di trasmissione dell’informazione.

“Questa mattina come prima cosa ho preso carta e penna e ho scritto al prefetto. Perché dopo la telefonata di segnalazione ricevuta dai Carabinieri, quella successiva deve essere rivolta a chi amministra il territorio ed è rappresentante della popolazione. Non è possibile che non si avvisi il sindaco su una questione del genere e che lo debba apprendere dalla televisione”. Massimo Bertoni, primo cittadino di Vezzano è comprensibilmente contrariato: è venuto a conoscenza di un fatto potenzialmente pericolosissimo per i cittadini dal Tg1 della sera.

“La notizia doveva essere comunicata al sindaco immediatamente, come è scritto nel Tuel, il Testo unico degli enti locali”, ribadisce Bertoni, raggiunto telefonicamente da CDS.

Stando a quanto appreso, il giorno dopo non ha portato con sé novità sul fronte delle indagini, ma l’amministrazione, oltre ad avere espresso il suo disappunto al prefetto Andrea Cantadori, ha messo a disposizione tutto il materiale registrato dalle telecamere comunali e ogni altro possibile contributo.

“Avremmo potuto farlo anche dal primo istante, se ci avessero avvisato. La Protezione civile comunale e la Pubblica assistenza avrebbero potuto attivarsi per tenere alta l’attenzione e garantire maggiormente la sicurezza di tutti”, aggiunge il primo cittadino.

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