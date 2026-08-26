Sestri: confronto su turismo e commercio con la Regione

Da ufficio stampa Comune di Sestri Levante

Regione Liguria e Sestri Levante allo stesso tavolo per fare il punto su turismo e commercio. Nel Convento dell’Annunziata, nella Baia del Silenzio,si è svolto oggi pomeriggio un incontro tra le Associazioni di categoria del turismo e del commercio e i rappresentanti delle Consulte di frazione e gli Assessori regionali Alessio Piana (Sviluppo economico) e Luca Lombardi (Turismo), alla presenza del Sindaco Francesco Solinas e dell’Assessore comunale al Turismo e Commercio Luca Bacherotti. Atteso anche il Presidente di Regione Liguria Marco Bucci che all’ultimo momento è dovuto rientrare a Genova.

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