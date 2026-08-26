Sestri: “Conti e l’assessore Lombardi tracciano la strada del turismo”

Da Marco Conti, consigliere comune di Sestri Levante, capogruppo Fratelli d’ Italia

Oggi in qualita’ di Capogruppo insieme all’amico Arnaldo Ferrari Nasi, Presidente del Circolo di Fratelli d’Italia, abbiamo avuto il piacere di ospitare a Sestri Levante l’assessore al Turismo di Regione Liguria, il nostro Luca Lombardi, per un confronto cruciale sul futuro economico e ricettivo del nostro territorio. Una presenza che dimostra, ancora una volta, l’attenzione concreta di Fratelli d’Italia per il Tigullio.

La Liguria cresce, corre e investe sulla destagionalizzazione e sulla promozione internazionale.

Come Fratelli d’Italia non possiamo nascondere la nostra forte preoccupazione e critica nei confronti della gestione del settore da parte dell’amministrazione Solinas. Manca una visione strategica a lungo termine. Il turismo non si fa inseguendo le emergenze o con decisioni estemporanee ma con programmazione, ascolto delle categorie e investimenti mirati.

Sestri Levante ha un potenziale straordinario che rischia di essere spento dall’immobilismo di questa giunta.

Insieme all’assessore Lombardi abbiamo ribadito la nostra linea:

– Ascolto continuo degli operatori turistici e dei commercianti locali.

– Strategia di destagionalizzazione per far vivere la città tutto l’anno.

– Interventi coordinati con la Regione per attrarre flussi di qualità.

Noi siamo pronti a fare la nostra parte, portando le istanze dei cittadini e delle imprese direttamente in Regione. L’amministrazione Solinas cambi passo: Sestri non può più permettersi di perdere treni importanti.

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