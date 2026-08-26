Siglata intesa per lo studio, la divulgazione e la valorizzazione del patrimonio del Caprione

La sezione lericina della Lega Navale Italiana e la Fondazione Pro Monte Caprione Ets hanno sottoscritto oggi pomeriggio, nella sede della Lega Navale di Lerici, un protocollo di intesa che dà ufficialmente il via a una collaborazione tra le due realtà dedicata alla conoscenza, alla divulgazione e alla valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico e culturale del Monte Caprione. A sottoscrivere l’accordo sono stati Cristian Bianchi e Attilio Bencaster, rispettivamente presidenti della Lega Navale di Lerici e della Pro Monte Caprione. “Il protocollo prevede lo sviluppo di progetti comuni di studio e ricerca, incontri culturali, iniziative formative ed eventi – si legge in una nota congiunta di Lega e fondazione -, con particolare attenzione al paesaggio costiero e al patrimonio naturalistico e storico del Caprione. Un ruolo importante all’interno dell’accordo è riservato al progetto di recupero e valorizzazione della Chiesa di San Lorenzo del Caprione, bene di rilevante interesse storico, culturale e paesaggistico di proprietà della Fondazione”.

“Questo protocollo d’intesa segna un primo passo per la valorizzazione del patrimonio storico e culturale. La Chiesa di San Lorenzo ha una storia sicuramente interessante da approfondire e sappiamo che è stata un punto di riferimento per il territorio. Questa collaborazione permetterà di unire le forze per lavorare al meglio sulla promozione e la divulgazione”, dichiara Bencaster. “L’accordo che abbiamo sottoscritto è molto importante perché rappresenta un impegno concreto – le parole di Bianchi -. Crediamo nella sinergia tra realtà locali e insieme alla Fondazione Pro Monte Caprione uniremo i pezzi del puzzle per ottenere un quadro sempre più completo: dal mare all’entroterra, il nostro scopo è valorizzare la cultura e il passato, lavoreremo per coinvolgere i nostri soci, gli amici e tutti coloro che vorranno sostenerci”.

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