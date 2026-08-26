Spingi lo sguardo più oltre

“Il tempo è un fiume che mi trascina,/ ma sono io quel fiume; è una tigre che mi divora, ma sono io quella tigre;/ è un fuoco che mi consuma,/ ma sono io quel fuoco./ Il mondo, disgraziatamente, è reale;/ io, disgraziatamente, sono Borges.” (Nuova confutazione del tempo in Altre inquisizioni). Gli intensi versi di Jorge Luis Borges sintetizzano il perenne fluire dell’esistenza di ogni singolo essere vivente, l’impossibilità di bagnarsi due volte nello stesso fiume e di rimanere immutato in procinto del prossimo ingresso nelle acque che scorrono, essere ciò che si divora e si consuma per esistere e tutto questo, cerchio che si chiude su se stesso, è disgraziatamente reale ed è meravigliosamente e tragicamente ciò che chiamiamo esistenza. Il verbo esistere deriva dal latino ex-sistere, porre fuori da, io esisto nel momento in cui emergo, attraverso un atto cosciente, dall’indistinto per “divenire me stesso”. La consapevolezza di questo “trapassare” è una questione imprescindibile se si vuole tentare di dare un senso alla nostra effimera presenza a noi stessi nel tempo infinito. Certo, l’alternativa, oggi estremamente diffusa, potrebbe essere quella di non porsi il problema, sarebbe un lasciarsi inghiottire dalla filosofia dello struzzo il quale, allegoricamente, non ha paura di vivere poiché non vede il problema ma espone le terga. Abbiamo già affrontato altrove l’imbarazzante scelta dello struzzo, in queste brevi righe gli interrogativi, sotterranei nei versi di apertura, sono: coscienza e coscienza di sé vanno intese come un’unica realtà? Ex-sistere comporta l’insorgere del dualismo tra io e altro da me? La ricerca di un senso nell’esistenza è un atto creativo che risponde a una necessità congenita o un viaggio incontro a qualcosa che ci precede? È evidente che per ogni interrogativo sia possibile avere numerose ipotesi di risposta e che ognuna di queste sia radice per innumerevoli interrogativi ulteriori, si tratta dell’infinito viaggio di quell’umanità che ancora ha il coraggio di pensare, non so quanto a lungo tale peculiarità della specie saprà sopravvivere, ma, nel frattempo, penso sia “bello e buono” non abbandoniamo la gioia dell’ebrezza di sollevarci sul contingente per respirare i profumi e i colori di “un pensiero altro” in volo sull’abisso che ci abita.

Forse una domanda che riassume, contiene e mette in relazione i nostri interrogativi precedenti, potrebbe essere: cos’è la coscienza? È lecito reputarla una semplificazione della questione ma non ne sarei così sicuro. Intanto è opportuno precisare che la coscienza può essere intesa come ente metafisico che non soggiace a limiti spaziotemporali, che abita provvisoriamente un corpo ma che lo precede e gli sopravvive; oppure come atto compiuto da un soggetto che si pone come capace a tale azione rendendo la coscienza una relazione dinamica tra un soggetto e l’altro da sé e che, pertanto, non lo precede ma ne è effetto eppure sostanza, unità che riconduce a quella sorta di coincidenza fra le parti incontrata nella poesia di apertura. I versi di Borges mi riportano alla sera in cui vennero citati in spagnolo dall’amico Gershom che, in quel periodo, si stava dedicando alla lettura in lingua originale dell’opera del genio argentino. Senza tradurli e, forse, fidando più sul mio intuito che sulla mia precaria conoscenza dell’idioma, proseguì con un’immagine che probabilmente lo abitava da un po’ proprio al riguardo. “Come sostiene il tuo amico Nietzsche – intanto osservava la luce della luna che scivolava sul mare lontano tentando di approdare alla spiaggia – ognuno pencola sul proprio abisso, ebbene, mentre lo osserviamo ci rendiamo conto di poter vedere l’immobilità assoluta di un lontanissimo fondo, non ci resta che lanciare un sasso in quell’orrido per ascoltarne l’impatto lontano. Solo allora è possibile avvertire un’approssimativa consapevolezza di profondità e, forse, se siamo bravi e fortunati, potremo osservare i cerchi che il sasso ha generato nel suo incontro con le acque del nostro abisso. Non so se il tuo amico ha ragione, se in quel momento in cui vediamo l’abisso comprendiamo che lui stesso osserva noi, se ci cogliamo come unità, se la mente non finisce per vacillare e fuggire lontana, non lo so, e poi – concluse molto pragmaticamente – è tempo di occuparmi del fatto che i nostri bicchieri sono vuoti”.

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