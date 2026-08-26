Tarros, nuova linea ferroviaria dalla Svezia alla Spezia: un collegamento settimanale per il Nord Europa

Il Gruppo Tarros annuncia un nuovo collegamento ferroviario settimanale tra la Svezia e il porto della Spezia. Il servizio partirà da Frovi, in Svezia, raggiungerà Parma e proseguirà fino allo scalo spezzino, con un transit time di quattro giorni.

Il collegamento sarà operativo in entrambe le direzioni, consentendo ai container caricati in Svezia di arrivare alla Spezia e, viceversa, di raggiungere il mercato scandinavo partendo dal porto ligure. Dalla Spezia le merci potranno poi proseguire verso le destinazioni mediterranee servite dal network Tarros.

La nuova linea ferroviaria si inserisce nell’offerta intermodale del gruppo e punta a rafforzare i collegamenti tra il Nord Europa e il Mediterraneo, integrando il trasporto ferroviario con la rete marittima.

La novità rientra in un programma più ampio di interventi annunciato da Tarros, che comprende anche l’ampliamento del Terminal del Golfo alla Spezia, il rinnovo della flotta di container e la riorganizzazione di alcuni collegamenti marittimi.

Da metà settembre, in particolare, il Great Pendulum Service sarà riorganizzato con una frequenza settimanale a giorno fisso. Il servizio collegherà 12 porti tra Portogallo, Mediterraneo orientale e Libano e Siria.

Nello stesso periodo sarà inoltre rinnovato il collegamento con la Libia, con l’impiego della nave Vento di Zefiro e l’inserimento regolare del porto di Salerno nella rotazione. La nuova linea seguirà il percorso La Spezia-Salerno-Malta-Tripoli-Misurata, garantendo quindi un collegamento diretto dello scalo spezzino con i due principali porti libici serviti da Tarros. Il gruppo segnala inoltre che la revisione della rotazione punta ad aumentare la frequenza e la continuità del servizio tra l’Italia e la Libia.

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