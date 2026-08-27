A Castelnuovo debutta il festival dedicato a pratiche e percorsi del benessere

C’è un luogo dove il tempo rallenta, il respiro si fa più profondo e il benessere incontra la comunità, il capoluogo di Castelnuovo Magra sabato 29 e domenica 30 agosto dedica due giornate alla cura della persona, alla consapevolezza e alla condivisione. Due giornate in cui scoprire e sperimentare: una esperienza diffusa per ricordare la bellezza discreta del borgo, quella che non si impone ma si rivela solo a chi sa osservare e ascoltare. Un invito a rallentare, respirare e vivere il territorio in modo autentico, promosso dalla Pro Loco di Castelnuovo Magra e ideato da alcune abitanti del paese.

È anche un invito a recuperare il valore dei luoghi che ci circondano, a sentirli vibrare: gli spazi nascosti tra le case si apriranno come stanze dell’anima, dove il tempo si distende, il corpo e la mente ritrovano leggerezza. Non un semplice incontro tra discipline – Tai Chi, Campane Tibetane armoniche, Reiki, Cristallo terapia, Soul Massage/Coppia E Riequilibrio Chakra, Hatha Yoga e Aromaterapia, Yoga Flow e Massaggio Sonoro, Riflessologia Plantare e Digitopressione, Ortho-Bionomy, Yoga Meditativo, Qi Gong, Massaggio Svedese, Face Yoga e Shiatsu, Yoga Risata, Naturopatia, erbe e proprietà – ma una sequenza di gesti, tradizioni e antiche pratiche, per favorire equilibrio, ascolto e connessione.

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