Al pala hockey di Sarzana una veglia per ricordare Giampiero Andreani

Il dolore per la tragica scomparsa di Giampiero Andreani continua a stringere Luni, Sarzana e l’intero mondo dell’hockey in un abbraccio collettivo. Per ricordare il diciassettenne, studente del liceo Parentucelli Arzelà e giovane talento della squadra rossonera, la società ha deciso di sospendere temporaneamente tutte le attività e di chiudere la struttura del Vecchio Mercato, quella che per Giampy era diventata una seconda casa e martedì che stava raggiungendo per gli allenamenti dopo il turno da assistente ai bagnanti allo stabilimento San Marco di Fiumaretta. Poi il tragico incidente sul quale la Polizia Locale di Ameglia ha svolto tutti gli accertamenti e su cui, nella giornata di venerdì dovrebbe pronunciarsi la Procura della Spezia per decidere se effettuare o meno l’autopsia e quindi i funerali. Intanto sulla porta d’ingresso del palazzetto è stata affissa una sua immagine accompagnata da due parole semplici e dolorose: “Ciao Giampy”. Proprio quel portone è diventato da ieri il luogo nel quale la comunità sta manifestando la propria vicinanza alla famiglia, agli amici e ai compagni di squadra del ragazzo. A rivolgere l’appello è stato il presidente Maurizio Corona: “Chiedo con il cuore in mano, in primis a tutte le famiglie dell’Hockey Sarzana, a tutti i nostri atleti e dirigenti. Chiedo alle società di pattinaggio della provincia di La Spezia, a tutte le società di hockey limitrofe e a ogni singolo cittadino di Sarzana: venite al Vecchio Mercato. Lasciate davanti a quella porta un fiore, un peluche, un pensiero o una maglietta della vostra squadra”. Un invito affinché i colori e le rivalità sportive possano fondersi in un unico grande abbraccio. Fiori, ricordi, fotografie, magliette e piccoli pensieri potranno così raccontare quanto Giampiero fosse amato e quanto profondo sia il vuoto lasciato dalla sua improvvisa scomparsa. La comunità tornerà poi a riunirsi venerdì 28 agosto alle 21, sempre in piazza Terzi, davanti all’ingresso del palazzetto, per una veglia di preghiera organizzata dall’Hockey Sarzana. Un momento di raccoglimento aperto alla famiglia rossonera, agli studenti e ai docenti del liceo Parentucelli Arzelà, agli amici, alle società sportive e a tutta la cittadinanza che vorrà essere presente. A guidare la preghiera sarà don Franco Pagano, parroco di San Francesco e professore del liceo Parentucelli, che aveva conosciuto Andreani. Con lui potrebbe essere presente anche don Luca Palei, parroco di Sant’Agostino alla Spezia e direttore della Caritas diocesana. “Portiamo la nostra presenza, la nostra preghiera e il nostro affetto sotto il cielo di Sarzana, proprio davanti a quella che è stata la sua seconda casa – è l’invito della società –. Per far sentire a Giampy, ovunque sia, che la sua comunità non lo lascerà mai solo”. Questo mentre si moltiplicano i messaggi di cordoglio per il ragazzo, fra questi anche quelli di AIA Carrara che ha scritto “Vogliamo ricordarti così, con l’emozione di un ragazzo che si mette in gioco arbitrando la sua prima partita e ha davanti tutte le possibilità per rendere speciale la propria vita. Restiamo senza parole e con un terribile senso di vuoto, ma con la consapevolezza di aver condiviso un tratto di vita breve ma intenso con un ragazzo che amava tutto ciò che faceva”. Così invece la Federazione Italiana Nuoto della Liguria: “Il tuo brevetto, il tuo nome e il tuo sorriso resteranno nel cuore di chi ti ha conosciuto. Noi Assistenti Bagnanti siamo chiamati a proteggere la vita. Avremmo voluto poter proteggere anche la tua. Da oggi, ogni volta che qualcuno indosserà quella maglietta, una parte di te sarà con noi”.

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