Cairo si prepara al 51° Premio Nazionale “L’Alpino dell’Anno 2025” e al Raduno Sezionale

Cairo Montenotte. Tre giorni di celebrazioni, memoria e senso di comunità. Dal 4 al 6 settembre, la Città di Cairo Montenotte diventerà la capitale delle Penne Nere ospitando il 51° Premio Nazionale “L’Alpino dell’Anno 2025”, in concomitanza con il Raduno Sezionale. L’evento è organizzato dall’Associazione Nazionale Alpini (ANA) – Sezione di Savona – Gruppo di Cairo Montenotte, in stretta collaborazione con il Comune. Si preannuncia un fine settimana

ricco di appuntamenti istituzionali, momenti religiosi e concerti corali e bandistici.

A sottolineare il valore della manifestazione è il Sindaco Paolo Lambertini: “Ospitare un evento di questa portata nazionale è un orgoglio immenso per tutta la nostra cittadinanza. Cairo Montenotte si farà trovare pronta ad accogliere le Penne Nere, offrendo non solo il proprio palcoscenico urbano, ma anche l’abbraccio caloroso di una comunità che riconosce negli Alpini un esempio straordinario di solidarietà, spirito di sacrificio e instancabile vicinanza ai territori”.

Alle parole del primo cittadino fanno eco quelle di Emilio Patrone, Presidente della Sezione ANA di Savona, che si sofferma sul significato profondo della premiazione: “Il Premio Nazionale Alpino dell’Anno non è una semplice onorificenza, ma il simbolo concreto del nostro modo di intendere la vita e il servizio verso il prossimo. Celebrare i nostri fratelli che si sono distinti per atti di eccezionale altruismo, unendo questo momento al nostro Raduno Sezionale, rafforza quel legame indissolubile che da sempre unisce la nostra associazione alla gente e alla storia della provincia savonese”.

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