Caldo, su Genova confermato il bollino giallo venerdì ma poi tornerà subito verde

Genova. Confermato il bollino giallo venerdì 28 agosto, poi torna il verde per la giornata di sabato. È quanto risulta dall’ultimo aggiornamento del bollettino sulle ondate di calore emesso dal ministero della Salute.

Il ritorno dell’anticiclone colpisce solo marginalmente la Liguria e il Nord Italia, area interessata da un rialzo delle temperature che tuttavia non avrà gli effetti della maxi ondata vissuta prima di Ferragosto. Non sarà così al Centro-Sud, dove in questi giorni fioccheranno i bollini rossi.

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