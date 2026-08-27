Campiglia, quarta interruzione di corrente in stagione. Domani è già annunciata la quinta: attività e residenti esasperati

Quattro interruzioni dall’inizio dell’anno e della stagione turistica, con la quinta già annunciata per domani, venerdì 28 agosto. A Campiglia torna a farsi sentire il problema della continuità della fornitura di energia elettrica, con residenti, turisti e attività commerciali costretti a fare i conti con ripetuti black out che, nel pieno della stagione, provocano disagi e danni.

L’ultimo episodio si è verificato ieri. Dalle 14 alle 21.30 la fornitura è stata parziale, quindi, per consentire il collegamento di un generatore, il borgo è rimasto completamente al buio fino a mezzanotte. All’origine del problema, secondo quanto riferito, ci sarebbe stata la fusione di un componente del trasformatore in località Gherin, poi sostituito col generatore.

E non è finita. Per domani Enel ha annunciato una nuova interruzione, dalle 14.30 alle 19.30. In questo caso l’intervento dovrebbe essere legato proprio alla riparazione del guasto e al successivo riallaccio alla linea.

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