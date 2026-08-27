Carcare in festa per un secolo di storia e tradizioni: al via Fiera del Bestiame numero 100

Carcare. Prendono il via da oggi, 27 agosto, i festeggiamenti per il centenario (1926–2026) dell’Antica Fiera del Bestiame che celebrano il cuore agricolo della Val Bormida. Un appuntamento storico nato per valorizzare il patrimonio zootecnico locale e promuovere il lavoro fondamentale degli allevatori, custodi del territorio, dell’ambiente e delle tradizioni. Tra esposizioni di bovini, ovini, caprini, equini e volatili, ed eccellenze enogastronomiche locali, la fiera è un’occasione unica per riscoprire le radici, i sapori e il valore autentico della nostra terra.

Molto ricco il programma messo a punto dall’Amministrazione comunale in stretta collaborazione con le associazioni carcaresi e i commercianti, ma che gode anche di patrocini autorevoli: oltre a Regione Liguria, Provincia di Savona, Confcommercio Savona, Asl2, Anaborapi, Cia, Fondazione De Mari, la Fiera ha ottenuto quello del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

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