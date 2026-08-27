Carro, aumenti delle tariffe: il Comune rinvia la delibera e chiede chiarimenti a Iren sui costi del servizio

La proposta di delibera relativa agli aumenti tariffari per la gestione del servizio nel territorio comunale di Carro, non è stata approvata dal consiglio comunale ed è stata rinviata a una prossima seduta, ancora da fissare, che si terrà nel mese di settembre.

A mettere nero su bianco le motivazioni del rinvio sono il sindaco di Carro Ezio Firenze e il responsabile del servizio Loriano Isolabella, che in una nota indirizzata a Iren evidenziano le questioni emerse nel corso della seduta consiliare.

Il primo punto riguarda proprio la giustificazione degli aumenti. Secondo il Comune, non sarebbero presenti elementi sufficienti per comprenderne le motivazioni, considerando che si tratta della gestione di un servizio pubblico. “Questi vengono determinati attraverso la contabilizzazione dei costi effettivamente sostenuti e non secondo la logica del prezzo, determinato con le auliche regole dell’incontro tra la domanda e l’offerta”, viene osservato nella nota.

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