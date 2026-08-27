Confartigianato, a settembre ripartono i corsi rivolti a imprese e dipendenti

A settembre riprendono i corsi di Confartigianato La Spezia rivolti a imprese e dipendenti. In particolare, è previsto il corso Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (modulo comune – 8H) nei giorni di martedì 22 settembre, dalle ore 14:00 alle ore 18.00 e giovedì 24 settembre, dalle ore 14:00 alle ore 18.00. Il corso si terrà presso la sede di Confartigianato Imprese La Spezia, in Via Fontevivo 19 (SP), con possibilità di partecipazione anche in modalità videoconferenza. Confartigianato ricorda alle imprese di controllare la scadenza dei propri attestati e chiedere informazioni all’ufficio formazione per chiarimenti. Per iscriversi al corso contattare i numeri 0187 286648-04 o scrivere una e-mail a formazione@confartigianato.laspezia.it

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