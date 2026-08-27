Dal Tigullio agli Erzelli: il public speaking diventa un “giallo”

L’iniziativa nasce nel Tigullio, da un contatto maturato attraverso la chat interna di Liguria Together, e approda al Great Campus degli Erzelli, a Genova, dove il prossimo 9 settembre il public speaking incontrerà il gioco investigativo. Il public speaking in poche parole, è la capacità di parlare in pubblico in modo chiaro ed efficace. Si può allenare attraverso corsi, esercitazioni e occasioni pratiche. È una competenza preziosa nel mondo del lavoro, ma anche in tutte le situazioni della vita in cui occorre presentare un’idea, sostenere un punto di vista, guidare una riunione o relazionarsi con altre persone.

A proporre il collegamento con “Santa in Giallo” è stata Antonella Riccardi, titolare di Prime Time Viaggi, agenzia di viaggi legata a Chiavari e specializzata nell’accoglienza e nella costruzione di esperienze dedicate alla Liguria. Riccardi fa parte anche del direttivo di Liguria Together e del club genovese Erzelli Toasters.

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