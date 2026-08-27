Festival della Comunicazione, in poche ore 11mila biglietti prenotati: sold-out Barbero e Mentana

Camogli. La tredicesima edizione del Festival della Comunicazione, in programma a Camogli da giovedì 10 a domenica 13 settembre, all’apertura delle prenotazioni ha segnato in pochi minuti il tutto esaurito per gli eventi più attesi. Un risultato che supera quello delle scorse edizioni, con migliaia di persone che si sono collegate a mezzogiorno di giovedì 27 agosto per garantirsi un posto in platea, facendo esaurire in meno di un’ora i posti a sedere di tantissimi eventi.

Per molti appuntamenti i posti disponibili sono terminati in pochi istanti, con un primato di prenotazioni che ha riguardato in generale tutti gli incontri del palinsesto, con un totale di oltre 11mila biglietti gratuiti già assegnati nella prima mezz’ora di prenotazioni. Sono stati esauriti dopo pochi secondi i posti disponibili per le lectio di Paolo Mieli, Alessandro Barbero, Enrico Mentana, Stefano De Martino, Aldo Cazzullo, Guido Barbujani, Stefano Massini, il dialogo tra Marco Bucci, Federico Rampini e Michele Cagiano, il silent reading con Alessia Gazzola e il “Concertino tra scienza e canzoni” con Mario Tozzi e Lorenzo Baglioni. Tra gli eventi già sold out anche le accoppiate inedite e i dialoghi speciali proposti dal Festival: Imperatrice Bruno, Walter Veltroni e Alessandro Robecchi con Severino Salvemini, Paolo Crepet, Andrea Amadio con Gaia Lorusso, Concita De Gregorio con Fabio Genovesi e Cinzia Leone con Mirella Serri.

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