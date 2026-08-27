Finale Ligure: nel weekend del mondiale si corre anche la Enduro Open e la E-Enduro Open

Finale Ligure torna al centro dell’enduro mondiale e se assistere dal vivo alla lotta per il titolo di Campione del Mondo non fosse già un motivo sufficiente per esserci, quest’anno si può fare molto di più: prendere la bici, attaccare il numero al manubrio, mettere le ruote tra le bandelle e correre.

Con il ritorno in Italia degli UCI MTB Enduro & E-Enduro World Championships 2026, per la prima volta anche le gare Open entrano nel programma iridato. Dal 1 settembre aprono le iscrizioni alla Finale Outdoor Region E-Enduro Open, in programma sabato 17 ottobre, e alla Finale Outdoor Region Enduro Open, domenica 18: una giornata di gara per ciascun format, preceduta venerdì 16 dalle prove ufficiali per tutti i partecipanti. Un’occasione unica per chiudere la stagione in sella da protagonisti, proprio a Finale, nella Home of Enduro.

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