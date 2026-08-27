In arrivo l’eclissi lunare, ecco dove e quando vederla a Genova (ma il meteo è proibitivo)

Genova. Dopo l’eclissi solare del 12 agosto, uno spettacolo astronomico che ha incantato migliaia di persone anche a Genova e in Liguria, è alle porte un’eclissi lunare parziale. L’appuntamento è all’alba di venerdì 28 agosto, quando la Terra si troverà tra il sole e la luna piena proiettando così la tipica ombra rossastra sul nostro satellite, che apparirà coperto per il 93% alle nostre latitudini.

Anche stavolta non sarà semplice osservare il fenomeno. L’inizio vero e proprio dell’eclissi, con l’entrata nella zona d’ombra, è previsto alle 4.33. Il picco massimo a Genova si avrà alle 6.12, quando la luna sarà già molto bassa sull’orizzonte verso ovest-sud ovest. Il sole tuttavia non sarà ancora sorto, per cui il cielo sarà abbastanza scuro. Alle 6.48 la luna sarà già tramontata, quindi le ultime fasi dell’eclissi non saranno visibili.

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