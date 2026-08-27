Incidente mortale sulla A10: la 22enne albenganese Valentina Amandola perde la vita

Albenga. Non ce l’ha fatta Valentina Amandola, la 22enne albenganese coinvolta nel tragico incidente stradale avvenuto ieri mattina – mercoledì 26 agosto – lungo l’autostrada A10 Genova-Ventimiglia. La conferma ufficiale del decesso è arrivata, pochi istanti fa, dall’Asl2, che – in una nota – spiega: “Terminate alle 17.05 le pratiche di accertamento di morte encefalica presso la Rianimazione dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure”.

La ragazza è deceduta a causa dei gravissimi traumi riportati nello schianto violentissimo tra la sua vettura e un mezzo pesante. L’episodio è avvenuto poco dopo le 6.45 all’interno della galleria Diano Calderina, nel tratto compreso tra i caselli di Imperia Est e San Bartolomeo al Mare, in direzione Genova.

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