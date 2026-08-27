La giornata si apre all’insegna delle nuvole, nel pomeriggio venti in rinforzo

Per lo Spezzino la giornata odierna, giovedì 27 agosto, si apre con cieli molto nuvolosi o coperti. Nel corso della mattinata e nelle ore centrali sono attese graduali schiarite, che risulteranno più ampie nelle zone interne. Deciso miglioramento dalla serata con cielo sereno o poco nuvoloso. I venti, inizialmente deboli, ruoteranno da Sud rinforzando nel pomeriggio. Per quanto riguarda le temperature, la minima si attesterà sui 22 gradi, mentre la massima raggiungerà i 32 gradi. Previsioni a cura di meteospezia.com
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