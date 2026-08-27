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La giornata si apre all’insegna delle nuvole, nel pomeriggio venti in rinforzo

La giornata si apre all’insegna delle nuvole, nel pomeriggio venti in rinforzo

Riomaggiore castello

Per lo Spezzino la giornata odierna, giovedì 27 agosto, si apre con cieli molto nuvolosi o coperti. Nel corso della mattinata e nelle ore centrali sono attese graduali schiarite, che risulteranno più ampie nelle zone interne. Deciso miglioramento dalla serata con cielo sereno o poco nuvoloso. I venti, inizialmente deboli, ruoteranno da Sud rinforzando nel pomeriggio. Per quanto riguarda le temperature, la minima si attesterà sui 22 gradi, mentre la massima raggiungerà i 32 gradi. Previsioni a cura di meteospezia.com

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