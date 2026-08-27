“La statua di Costanzo Ciano alla Spezia: la risposta della Public History”, se ne parla sabato sera al castello

Sabato 29 agosto alle 21.15 il castello San Giorgio ospiterà la conferenza “La statua di Costanzo Ciano alla Spezia: la risposta della Public History”, appuntamento conclusivo di “Notti al Castello 2026”.

L’incontro sarà curato da Enrica Salvatori, professoressa ordinaria di Storia medievale all’Università di Pisa, e da Francesco Bertoli dell’Università di Pisa, in collaborazione con la Società Storica Spezzina.

“La conferenza sarà dedicata alla statua spezzina di Costanzo Ciano, in passato oggetto di polemiche, e alla sua rilettura all’interno di un progetto didattico di storia digitale e pubblica realizzato nel 2024 all’Università di Pisa – si legge in una nota del Comune della Spezia -. La vicenda della statua permette di riflettere sui luoghi pubblici della memoria, sulle dinamiche di riscrittura, cancellazione, rifiuto e comprensione del passato, e sulle nuove pratiche attraverso cui la Public History può contribuire a interpretare il patrimonio storico e simbolico delle città”

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