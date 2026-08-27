Mateju e Hristov sondano l’estero mentre il panic buying è l’alleato di Angelozzi per piazzare gli attaccanti

Restano sei giorni alla chiusura del mercato e sul tavolo dello Spezia c’è ancora una quantità di lavoro tutt’altro che trascurabile: sette esuberi da sistemare, almeno due nuovi ingressi da completare e la possibilità che, parallelamente, si aprano altre situazioni in uscita. È un vero e proprio tour de force quello che attende Guido Angelozzi e Gianluca Longo in questi ultimi giorni di trattative, dopo un’estate che ha già portato venti nuovi giocatori in via Melara e una decina di cessioni. Il lavoro di ricostruzione portato avanti finora è stato imponente, ma non ancora sufficiente a consegnare ad Angelozzi lo Spezia che aveva in mente fin dal giorno del suo insediamento, a fine giugno. E proprio le uscite rappresentano adesso il passaggio più delicato dell’intero piano: liberare spazio, ridurre il monte ingaggi e trovare una collocazione a quei giocatori che non rientrano nel progetto tecnico della stagione 2026/27.

Fin dall’inizio della sua avventura spezzina Angelozzi è stato netto su un punto: nello Spezia deve esserci spazio soltanto per chi dimostra di voler sposare il progetto. Un passo che, tra i giocatori già presenti in rosa nella passata stagione, non è stato compiuto da diversi elementi oggi fuori dai piani. Dopo l’addio di Luca Vignali, passato all’Entella, restano sette situazioni da risolvere: Manolo Adamo, Giuseppe Di Serio, Edoardo Soleri, Filippo Bandinelli, Ales Mateju, Petko Hristov e Francesco Cassata, quest’ultimo ancora aggrappato alla speranza di poter rientrare nel progetto. La società ha dato a tutti il via libera alla ricerca di una nuova sistemazione, lasciando agli agenti il compito di portare proposte concrete. Per Di Serio, in particolare, lo Spezia punta a monetizzare la cessione: il Vicenza resta interessato e la sensazione è che proprio l’ultimo weekend di mercato possa rappresentare il momento decisivo per trasformare i contatti in un’operazione concreta.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com