Meteo, nella notte possibile passaggio perturbato ma senza temporali forti sul centro ponente

Liguria. Il Centro Meteo Arpal ha segnalato, per la notte fra giovedì e venerdì, una bassa probabilità di temporali forti sul centro ponente (zone A, B e D). È il messaggio utilizzato per indicare che c’è la possibilità che si verifichino localmente temporali caratterizzati anche da precipitazioni forti, ma le condizioni non sono “ottimali”.

In particolare, in atmosfera al momento sono presenti grandi quantità di umidità e le elevate temperature del mare costituiscono un buon serbatoio di “energia” potenzialmente disponibile; tuttavia, la modellistica odierna non prefigura le condizioni per un innesco efficace: sembra mancare la “miccia” capace di attivare o di far sviluppare in maniera efficace le strutture temporalesche.

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