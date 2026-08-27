Oggi l’Angelo Baiardo presenta ricorso, Anpi-Baiardo e Savona-Cairese col punto interrogativo

Scade oggi il termine per presentare ricorso dopo la sentenza del TFT che ha reputato corretto il ripescaggio del Savona. L’Angelo Baiardo è determinato a proseguire a livello nazionale e i tempi di attesa lunghi non sono da imputarsi a un tentennamento ma alla volontà di preparare nei minimi dettagli il controricorso.

Domenica, però, cominciano le coppe di Eccellenza e Promozione. A inizio settimana, pare che l’orientamento federale fosse quello di rinviare solo le gare che coinvolgono Savona e Angelo Baiardo in via precauzionale. Col prolungarsi dei tempi della presentazione del secondo ricorso, sarebbe sorta anche l’idea di far giocare comunque le partite in questione. Sempre che non arrivi un provvedimento lampo da Roma che blocca le competizioni.

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