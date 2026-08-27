Palpeggia e bacia sul collo una 21enne alla fermata del bus: grazie al “Signal for Help” arrestato 46enne

Savona. Nel corso del pomeriggio di ieri (26 agosto), a Savona, nei pressi delle fermate degli autobus adiacenti alla stazione ferroviaria, si è verificato un episodio di presunta violenza sessuale ai danni di una giovane donna di 21 anni della provincia di Savona.

Secondo quanto ricostruito nell’immediatezza dai carabinieri, un uomo di 46 anni, di nazionalità serba e senza fissa dimora in Italia, già noto alle Forze dell’Ordine, avrebbe avvicinato la giovane, palpeggiandola e dandole un bacio sul collo.

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