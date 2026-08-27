Piscina Zanelli, la Rari Nantes Savona replica all’Amatori: “Dichiarazioni deliranti, disperate e diffamanti”

Savona. Non si fa attendere la replica della Rari Nantes Savona all’Amatori Nuoto Savona che questa mattina, con un comunicato, ha dichiarato che “la Zanelli non può essere il Bancomat di una società né il giocattolo di alcuni signori: è un impianto sportivo di tutti”, in riferimento alla passata gestione della Rari ed accusandola di “terrorismo mediatico” per aver reso nota la decisione di andare a giocare a Luceto la Serie A1 di pallanuoto nel caso non le venisse concesso l’impianto di corso Colombo.

“La Rari Nantes Savona, in questi mesi, non ha mai fatto alcun comunicato, abbiamo solo risposto a domande fatte dalla stampa e mai ha neanche nominato coloro i quali si sono aggiudicati la gara, siamo stati in rigoroso silenzio, non abbiamo alcun dubbio sul corretto operato dei funzionari del Comune di Savona e di tutti gli organi competenti per i quali nutriamo massimo rispetto” afferma Daniele Polti, presidente della Rari Nantes Savona.

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