Primi passi nel calcio, nuovo open day con la Polisportiva Madonnetta

Dopo il buon avvio di inizio settimana, la Polisportiva Madonnetta replica l’open day, con appuntamento oggi, giovedì 27 agosto, sempre al campo sportivo “Matelli” di Ponzano Madonnetta alle 18.00. L’iniziativa è rivolta ai bambini delle annate dalla 2020 alla 2023, che all’open day potranno essere iniziati o ulteriormente avvicinati al calcio dagli istruttori del club presieduto da Enrico Bernardini; informazioni al 366 / 7140089.

Una terza sessione potrebbe poi tenersi a settembre. Chi deciderà di continuare seguirà poi i programmi biancorossi di crescita sportiva; per il tesseramento federale ci sarà ancora tempo. Regia affidata al direttore sportivo della parte giovanile, Giancarlo Milani. Per il periodo invernale è previsto il trasferimento alla palestra al coperto di S. Stefano Magra.

“Proponiamo l’occasione, per i piccoli atleti, di scoprire che lo sport è molto più di un gioco – dice Adriano Simoncini, responsabile delle annate più giovani, da una vita dedito ai primi passi dei bimbi su un campo di calcio –. Portare i propri figli a provare uno sport vuol dire far loro assaporare cosa significa far parte d’una squadra. A queste età non si cercano campioni, bensì si costruiscono sorrisi, amicizie e sicurezze in sé stessi. Siamo a uno dei punti di partenza per un sano futuro”.

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