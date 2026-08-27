Rapallo: apprensione per l’orefice Marco Ratto disperso in Nepal

Marco Ratto , orefice cinquantenne con una storica attività in piazza Casvour nel centro di Rapallo, risulta disperso in Nepal dove trascorreva una vacanza. I contatti con lui, si sono interrotti dopo la tremenda alluvione che ha causato centinaia di morti e dispersi. Si sarebbe trovato al confine tra Nepal e Tibet durante l’esondazione del fiume Bhote Koshi.

Il consigliere regionale Carlo Bagnasco dice: “Con Marco siamo coetanei, ho contattato e parlato con il ministro Antonio Tajani che attraverso la Farnesina sta seguendo le vicende dei nostri connazionali in Nepal. Mi ha assicurato che sarà fatto il possibile per avere notizie di Marco”.

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