Recco si candida al bando “Active Play Challenge 2026” per riqualificare il campo da basket

Recco. Un campo da basket datato e poco utilizzato che si vuole trasformare in un nuovo spazio pubblico dedicato allo sport, al gioco e alla socialità. È questa l’intenzione alla base del progetto di riqualificazione dell’area di via dei Fieschi e della zona verde adiacente, che il Comune di Recco ha candidato al bando internazionale “Active Play Challenge 2026“. L’intervento, del valore complessivo di 130mila euro, prevede la trasformazione dell’area di proprietà comunale in uno spazio pubblico gratuito, inclusivo, multi sportivo e intergenerazionale, aperto ogni giorno e senza necessità di iscrizione a società sportive.

Il target principale sono i bambini e i giovani da 0 a 25 anni residenti a Recco, ma il nuovo spazio è pensato per tutti, da famiglie e accompagnatori, a persone con disabilità o a ridotta mobilità, ad adulti e anziani, anche grazie alla vicinanza con il centro ricreativo comunale per anziani.

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