Respiro dinamico, yoga della risata, immersione sonora: “Festa di fine estate” a Piano di Follo

“Festa di fine estate” sabato 29 agosto dalle 16:00 alla Casina Rosa di Piano di Follo (Via XV Febbraio 1945, n. 1). “L’iniziativa nasce con l’obiettivo di salutare la stagione estiva attraverso pratiche di rilassamento, consapevolezza e condivisione”, si legge in una nota di presentazione della manifestazione, che prevede la seguente proposta di attività guidate: Respiro dinamico e consapevole con Lisa Zini (“sessioni dedicate allo sblocco energetico e al raggiungimento dell’equilibrio psicofisico”, si legge nella descrizione dell’attività); Yoga della risata e Mindfulness con Nella Previdi (“esercizi pensati per stimolare la gioia interiore, ridurre lo stress e ritrovare la calma mentale”); Immersione sonora a 432Hz (“un bagno di suoni e vibrazioni armoniche accordate alla frequenza biologica di 432Hz con il musicista e compositore Alessio Boni, ideale per favorire un rilassamento profondo”).

L’evento vedrà la partecipazione di Nella Previdi, Lisa Zini, Alessio Boni e La Vero, creatrice del canale YouTube La Tana del Bianconiglio, media partner dell’appuntamento. A conclusione delle attività pomeridiane, la serata proseguirà con una cena conviviale, con i partecipanti invitati a portare qualcosa da condividere.

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