Riccò del Golfo proclama il lutto cittadino per i funerali di Sebastiano Piaggi: annullati gli eventi estivi

A seguito dell’ufficialità della data delle esequie di Sebastiano Piaggi, il Comune di Riccò del Golfo ha deliberato il lutto cittadino nel giorno dei funerali. Tra le altre modalità di cordoglio sarà osservato un minuto di silenzio presso la sala consiliare del Palazzo comunale alle 12. Dalla giornata successiva, le bandiere torneranno nella modalità ordinaria. “Ogni attività ludica e di spettacolo prevista nel contesto dell’estate riccolese, in collaborazione con l’associazionismo locale e le istituzioni, finanziata tra gli altri da Regione Liguria, è stata annullata – spiega il sindaco Loris Figoli -. Ogni evento sarà ripensato, in un contesto comunque rispettoso del momento così difficile, in date da destinarsi”.

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