Rissa sul bus, i sindacati: “Con mezzi sovraffollati più aggressioni, non devono pagare i lavoratori”

Genova. “Gli eventi come quello di ieri sera non sono eventi isolati, ma cronaca quotidiana di un servizio in cui la sicurezza del personale e dell’utenza rischia di venir messa continuamente a repentaglio. È del tutto evidente che esista una correlazione diretta tra volumi e qualità del servizio offerto ed il rischio aggressioni a bordo dei mezzi“. Così in una nota congiunta le segreterie sindacali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal dopo la rissa andata in scena mercoledì sera su un bus sovraffollato della linea 1, in via Cantore.

“Episodio che rappresenta l’ennesima situazione di rischio per i passeggeri e per il personale di Amt e che, fortunatamente grazie all’intervento delle forze dell’ordine, non è sfociata in situazioni ancor più gravi – denunciano i sindacati -. Questa escalation di violenza si inserisce in un contesto sociale estremamente delicato, segnato inoltre da una situazione aziendale particolarmente complessa“.

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