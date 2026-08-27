Ruba decine di migliaia di euro di carburante dagli impianti self service sull’A10: un 28enne arrestato dalla Polizia di Stato

Savona. Gli investigatori della Polizia Stradale di Imperia hanno individuato e fermato un uomo di 28 anni, di nazionalità straniera, ritenuto responsabile di una serie di furti di carburante ai danni di diverse aree di servizio tra le province di Imperia e Savona.

Le indagini hanno consentito di ricostruire il modus operandi dell’uomo, che sarebbe riuscito a individuare una modalità per accedere al sistema delle colonnine self service e ottenere illecitamente l’erogazione di carburante per decine di migliaia di euro senza corrisponderne il relativo pagamento.

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