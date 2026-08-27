Savona, il Prefetto Grazia La Fauci in visita ufficiale alla Capitaneria di Porto

Savona. Nella mattinata di oggi il Prefetto della Provincia di Savona Dott.ssa Grazia La Fauci, che da poco ha assunto l’incarico in città, ha fatto visita alla Capitaneria di Porto.

All’arrivo in sede, il Prefetto è stato accolto dal Capo del Compartimento Marittimo, Capitano di Vascello Matteo Lo Presti. Dopo un breve coffee break e una presentazione sulle principali peculiarità del Compartimento Marittimo di Savona, che comprende il territorio di tutta la Provincia, l’alta Autorità è salita a bordo della Motovedetta CP 288, per l’occasione giunta dalla Direzione Marittima di Genova, e ha potuto visitare dal mare gli scali di Savona e di Vado toccandone con mano sia l’operatività che gli elementi di criticità e potendo così approfondire la propria conoscenza del territorio anche per gli aspetti marittimi e portuali.

» leggi tutto su www.ivg.it